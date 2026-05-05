GRIFO LE STRATEGIE Nodo Gemello e Canotto Biancorossi fino al 2027 ma il futuro è da decidere

A Pian di Massiano sono tornati ad allenarsi i giocatori della squadra, anche se l’attenzione è tutta rivolta al ritorno in Italia del direttore generale. La squadra ha rinnovato il contratto fino al 2027, ma il futuro non è ancora definito. Nei giorni scorsi si sono svolti incontri e strategie legate ai prossimi passi, tra cui le decisioni sui moduli chiamati Nodo Gemello e Canotto.

A Pian di Massiano tornano ad allenarsi ma in realtà sono tutti in attesa del ritorno in Italia del direttore generale Hernan Borras. Il dirigente ha raccolto programmi, idee, richieste del tecnico Tedesco, di Gaucci e Novellino e tornerà tra una settimana circa con la risposta del presidente Faroni. La sensazione ormai quasi una certezza è che la prossima stagione il Perugia avrà un budget ridotto rispetto alla scorsa stagione ma forse anche qualche contratto in meno. L’idea è quella di "svecchiare" la rosa, o meglio di dare spazio ai giovani per una questione di freschezza, merito e anche risparmio. In tal senso ci sono alcune posizioni all’interno della rosa biancorossa che andranno analizzate bene.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - GRIFO, LE STRATEGIE. Nodo Gemello e Canotto. Biancorossi fino al 2027 ma il futuro è da decidere Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Gemello decisivo in avvio. Bolsius-Canotto, non ci siamo Di Gregorio titolare a Bergamo, ma il suo futuro è tutto da decidere. Che cosa potrebbe succedere in estatedi Angelo CiarlettaMichele Di Gregorio partirà titolare a Bergamo contro l’Atalanta, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere.