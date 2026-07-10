Grembiuli blu per tutti in una scuola primaria la Lega insorge | Maschi e femmine esistono a livello biologico e non si cancellano con un grembiule uguale per tutti

A partire dall’anno scolastico 2026-2027, tutti gli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Bovisio Masciago indosseranno grembiuli blu uguali. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione scolastica e ha suscitato reazioni politiche. La Lega ha criticato la scelta, affermando che maschi e femmine esistono a livello biologico e non si cancellano con un grembiule uniforme.

A partire dall’anno scolastico 20262027, i corridoi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Bovisio Masciago si tingeranno di un solo colore. Niente più divisioni cromatiche tra i banchi: i bambini e le bambine indosseranno lo stesso identico indumento. La dirigente scolastica ha firmato il 2 luglio una comunicazione ufficiale che introduce il grembiule blu per tutti gli iscritti alle classi elementari. Le famiglie avranno tempo fino alla fine del mese di ottobre per assorbire la novità e procurarsi il nuovo capo d’abbigliamento. Restano invece in vigore le solite tempistiche di utilizzo: il tessuto andrà indossato regolarmente dai primi di ottobre fino agli inizi di maggio, per via delle alte temperature stagionali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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