È stata ufficialmente costituita la società Pallacanestro Albinea, dedicata a bambini e bambine tra i 5 e i 12 anni. La nuova associazione ha avviato subito una collaborazione con la squadra locale di calcio, e si concentrerà sulla promozione del basket giovanile. La società si propone di avvicinare i giovani allo sport, offrendo programmi specifici per quella fascia d’età. Sono previsti allenamenti e attività di avviamento alla pallacanestro.

Si chiama ‘Pallacanestro Albinea’ ed è la neonata associazione sportiva locale, pensata per accompagnare bambine e bambini (dai 5 ai 12 anni) alla scoperta del mondo del basket. Alla base della nuova società ci sono persone da sempre legate al paese come il presidente Stefano Marcacci e Marco Corradini, per oltre vent’anni figure di riferimento della ‘Polisportiva Iwons’. A questi due fondatori si affianca Andrea Margini, dirigente conosciuto nell’ambiente per lo sviluppo del movimento cestistico soprattutto in Val d’Enza, che porterà in dote competenze tecniche ed esperienza organizzativa. La nuova società potrà inoltre contare su un’importante collaborazione con la Pallacanestro Reggiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il club si dedicherà a maschi e femmine di età compresa tra i 5 e 12 anni. Subito la collaborazione con la Reggiana. È nata una nuova società: Pallacanestro Albinea

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