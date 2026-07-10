Greenwood-Fenerbahçe è fatta | l’ultimo assalto dell’Atletico Madrid arriva troppo tardi

L’attaccante inglese è ormai ufficialmente trasferito al Fenerbahçe, secondo fonti turche. Dopo settimane di trattative, le parti avrebbero concluso l’accordo nella giornata odierna. L’Atletico Madrid aveva tentato un ultimo rilancio, ma senza successo. La trattativa si è conclusa con il trasferimento definitivo dell’attaccante al club turco.

Dopo settimane di rilanci, smentite e colpi di scena, la telenovela Greenwood sembra essere arrivata davvero al capolinea. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Turchia, l’attaccante inglese sarebbe destinato al Fenerbahçe, con l’operazione che si sarebbe chiusa proprio nella giornata odierna. L’ultimo tentativo dell’Atletico Madrid non basta. A nulla è servito l’assalto finale dell’ Atletico Madrid, che nelle ultime ore aveva provato a inserirsi con forza nella trattativa, complice anche il pressing personale di Diego Simeone. Il club spagnolo, nonostante il tentativo dell’ultimo minuto, non sarebbe riuscito a scalzare la candidatura turca, ormai troppo avanti nei discorsi con il Marsiglia per poter essere ribaltata a poche ore dalla fumata bianca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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