Il Fenerbahçe sta cercando di chiudere l'acquisto di Mason Greenwood, con l’obiettivo di superare le offerte di Roma e Atletico Madrid. Le trattative sono in fase avanzata e il club turco tenta di accelerare per finalizzare l’accordo. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, che quest’estate è molto richiesto sul mercato. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.

Greenwood, il Fenerbahçe tenta l’affondo decisivo: Roma e Atletico Madrid ora inseguono l’obiettivo. Le ultimissime. Mason Greenwood è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. La stagione straordinaria vissuta con il Marsiglia — 44 presenze, 26 gol e 11 assist — ha riacceso l’interesse dei top club europei per l’attaccante inglese classe 2001. La Roma segue il profilo da tempo, ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale all’OM, preferendo prendersi margine per valutare la sostenibilità economica dell’operazione. All’estero, invece, l’ Atletico Madrid ha mantenuto vivo il pressing, mentre il Fenerbahçe nelle ultime ore sta provando a bruciare la concorrenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Greenwood, il Fenerbahce accelera: tentativo di sorpasso su Roma e Atletico Madrid

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