Intrigo Greenwood | l’Atletico di Simeone e i milioni del Fenerbahce stringono la Roma in una morsa

L’Atletico Madrid, allenato da Simeone, e il Fenerbahçe hanno offerto ingaggi milionari a Mason Greenwood, che sta considerando le proposte. La Roma, che aveva puntato sull’attaccante, si trova in una posizione difficile, con il giocatore che sembra più vicino alle offerte di altri club. La trattativa tra il calciatore e le due società straniere si sta intensificando, mentre il club giallorosso monitora la situazione senza aver ancora trovato un accordo definitivo.

Il calciomercato della Roma si trova a un bivio cruciale e il nome di Mason Greenwood, obiettivo numero uno per l’attacco, rischia di trasformarsi nel rimpianto più grande dell’estate. Le insidie per la dirigenza di Trigoria stanno arrivando contemporaneamente da due fronti opposti e agguerriti: da una parte la Turchia, con le promesse folli della campagna elettorale di Istanbul, dall’altra la Spagna, dove si è mosso direttamente un gigante del calcio europeo. Per i giallorossi il tempo a disposizione è quasi scaduto e se si vuole ancora regalare il talento inglese a Gian Piero Gasperini bisognerà accelerare i tempi in modo drastico. Come approfondito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ostacolo più imminente è rappresentato dalle elezioni presidenziali del Fenerbahce in corso proprio in questo fine settimana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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