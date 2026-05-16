La Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna di un 32enne coinvolto in alcune rapine avvenute sulla Circumvallazione Esterna. La decisione arriva dopo il processo di secondo grado, che ha modificato l'entità della pena inflitta in primo grado. La sentenza riguarda specificamente il caso di un uomo già condannato per aver preso parte a diversi episodi di rapina, con la nuova condanna che ha riconosciuto alcuni elementi attenuanti.

I giudici della Corte di Appello, presieduta da Antonella Terzi, accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, hanno ridotto la pena da 7 anni e mezzo a 6 anni e 4 mesi di reclusione. In primo grado il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 12 anni. Il nome di Ronga è recentemente tornato al centro delle cronache giudiziarie anche per una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli investigatori, il 32enne sarebbe ritenuto vicino al clan Mallardo con il ruolo di partecipe operativo nella zona costiera di Giugliano. L’arresto risale all’8 maggio dello scorso anno, quando la Polizia di Stato bloccò i due uomini al termine di un inseguimento tra Scampia e l’area nord di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapine sulla Circumvallazione Esterna, sconto di pena per 32enne: condanna ridotta in Appello

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