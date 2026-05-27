Incidente in via di Portonaccio | scontro tra una moto e un furgone Un ferito grave e traffico in tilt

Un incidente si è verificato su via di Portonaccio tra una moto e un furgone. Un uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando disagi alla circolazione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Grave incidente su via di Portonaccio, con un ferito portato in codice rosso al policlinico Umberto I e la viabilità in tilt per diverse ore. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 26 maggio.Un ferito graveL’incidente ha coinvolto un veicolo Fiat Ducato, condotto da un ragazzo italiano di 22. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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