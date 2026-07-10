Grande fratello Vip torna in TV | conduttrice opinioniste e quando in tv

Il Grande Fratello Vip tornerà presto in TV su Mediaset. Dopo meno di due mesi dalla vittoria di Alessandra Mussolini, si lavora alla prossima edizione del reality. La conduttrice e le opinioniste sono già state confermate, anche se i dettagli ufficiali sulla data di inizio non sono stati ancora annunciati. La trasmissione rimane un appuntamento fisso nel palinsesto del canale.

Presenza fissa nel palinsesto Mediaset è il ‘ Grande Fratello Vip ‘. Quando sono trascorsi poco meno di due mesi dalla vittoria di Alessandra Mussolini, è già tempo di pensare ad una nuova edizione. Scopriamo insieme chi sarà al timone del reality e quando andrà in onda in tv. Grande Fratello Vip, confermata Ilary Blasi alla conduzione: quando in tv. Squadra che vince non si cambia. Dopo gli ottimi ascolti della passata edizione, Mediaset ha deciso di confermare in blocco il trio femminile di conduttrice e opinioniste del Grande Fratello Vip. Per la prossima edizione, la nona, al timone del reality ci sarà Ilary Blasi. Accanto a lei le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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