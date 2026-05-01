Grande Fratello Vip 2026 non va in onda oggi 1 maggio 2026 | perchè? Il motivo e quando torna in tv

La puntata del Grande Fratello Vip 2026 prevista per questa sera, venerdì 1 maggio, non andrà in onda. La decisione riguarda la sospensione della trasmissione per questa giornata, mentre non sono stati comunicati dettagli specifici sui motivi. La programmazione riprenderà con la prossima puntata, senza indicazioni precise su eventuali variazioni di date o orari. La trasmissione condotta da Ilary Blasi riprenderà con la consueta programmazione nei prossimi giorni.

Salta la puntata del Grande Fratello Vip 2026 di stasera, venerdì 1 maggio. Come mai? Questa settimana il reality show condotto da Ilary Blasi non va in onda con il consueto raddoppio settimanale. Scopriamo il motivo e soprattutto quando torna su Canale 5. Stasera, venerdì 1 maggio 2026, non va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi. Nessun doppio appuntamento settimanale con il reality show che, ricordiamo, complice il successo del pubblico e dei social è stato prolungato di quasi un mese con la finale annunciata per il prossimo 19 maggio. L’arrivo di Ilary Blasi al timone del reality show più longevo...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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