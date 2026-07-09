Grande Fratello Vip 9 | quando inizia opinioniste durata e concorrenti già scelti

Da anticipazionitv.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Grande Fratello Vip 9 inizierà questa estate, con una data ancora da definire, e durerà circa sei mesi. La conduzione sarà affidata a una conduttrice diversa rispetto alle stagioni precedenti, con opinioniste ancora da annunciare. I concorrenti sono già stati scelti e includono alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. La trasmissione si svolgerà in un nuovo studio, con un set rinnovato rispetto alle edizioni passate.

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Il Grande Fratello Vip 9 si prepara a tornare in anticipo rispetto alle attese e con diverse novità. Dopo il ritorno dello scorso marzo 2026, il reality condotto da Ilary Blasi avrebbe convinto i vertici Mediaset al punto da riportarlo nella sua collocazione storica autunnale. Tra ipotesi sulla data di inizio, opinioniste confermate e possibili concorrenti già scelti, cresce la curiosità attorno alla nuova edizione del programma di Canale 5. Il ritorno anticipato del Grande Fratello Vip 9. Dopo tre anni e mezzo di pausa, il Grande Fratello Vip 9 era tornato lo scorso marzo con Ilary Blasi alla conduzione. L’edizione ha segnato una svolta dopo le polemiche che avevano coinvolto Alfonso Signorini, riportando il format sotto una nuova gestione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Grande Fratello vip: ecco quando inizia e chi saranno le opinioniste

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