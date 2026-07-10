L'ex ministra britannica è stata trovata morta nella sua casa di Dartmoor a 78 anni. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio. Nessun dettaglio è ancora stato reso noto sulla causa del decesso. La morte è stata scoperta ieri mattina. La vittima aveva servito come parlamentare per diversi anni, rappresentando il partito conservatore. Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato al decesso. La famiglia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Ann Widdecombe, ex parlamentare del partito conservatore del Regno Unito è morta all’età di 78 anni. Sulla sua morte, avvenuta nella sua casa di Dartmoor nel Devon, è stata avviata un’indagine per omicidio. Il corpo della donna presentava “gravi ferite”, secondo quanto affermato dalla polizia e riportato dalla Bbc. Widdecombe fu deputata per Maidstone, nel Kent, per 23 anni, dal 1987 al 2010, e ricoprì diverse posizioni nel governo di John Major. In una dichiarazione rilasciata dal suo management si legge: “È con grande tristezza che annunciamo oggi la scomparsa dell’Onorevole Ann Widdecombe. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Ann. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gran Bretagna, trovata morta l’ex ministra Widdecombe: si indaga per omicidio

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