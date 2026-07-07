Donna di 59 anni trovata morta in casa dal figlio a Sanremo | si indaga per omicidio
Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo dal figlio. Sul suo corpo sono stati rilevati segni di violenza, in particolare al collo e ai polsi. La procura sta conducendo indagini e al momento si valuta la possibilità di un omicidio, con l’ipotesi dello strangolamento. La scena è stata sequestrata e sono in corso rilievi per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine.
Sul corpo della donna sono stati riscontrati segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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