Donna di 59 anni trovata morta in casa dal figlio a Sanremo | si indaga per omicidio

Notizia in breve

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo dal figlio. Sul suo corpo sono stati rilevati segni di violenza, in particolare al collo e ai polsi. La procura sta conducendo indagini e al momento si valuta la possibilità di un omicidio, con l’ipotesi dello strangolamento. La scena è stata sequestrata e sono in corso rilievi per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine.