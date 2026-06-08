Francesca Ercolini giudice trovata morta nel 2022 | si indaga anche per omicidio

Le autorità stanno indagando anche per omicidio sulla morte della giudice molisana trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. La procura non ha ancora confermato se ci siano sospetti specifici o se si tratti di un incidente. La vicenda resta al centro di un fascicolo aperto, con le indagini in corso per chiarire le cause della morte.

Pesaro, 8 giugno 2026 – Si indaga anche per omicidio nell' inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La novità è emersa a margine dell' incidente probatorio che si è tenuto oggi pomeriggio a Roma. Nell'inchiesta, guidata dalla pm della procura dell'Aquila Roberta D'Avolio, sono indagate sei persone, compreso il marito della donna. La nuova ipotesi di reato riguarderebbe due di loro. La perizia di 450 pagine, già depositata dal professor Vittorio Fineschi che ha eseguito l'autopsia, pone seri dubbi sul fatto che la magistrata si sia tolta la vita con un gesto volontario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Giudice trovata morta, il marito indagato: Io e mio figlio finiti nel tritacarne

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