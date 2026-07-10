Gramellini e l' educazione sentimentale a teatro | L' amore non ha spiegazioni ma dobbiamo insegnarlo

Notizia in breve

Lunedì sera al Teatro Romano di Fiesole, Massimo Gramellini ha portato sul palco una riflessione sull’amore e sui sentimenti. Ha affermato che, sebbene l’amore non abbia spiegazioni razionali, è comunque necessario insegnarlo. Tra parole di educazione e impegno, l’autore ha affrontato il tema di come si trasmettono i valori sentimentali, sottolineando l’importanza di un insegnamento consapevole.