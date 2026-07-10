Gramellini e l' educazione sentimentale a teatro | L' amore non ha spiegazioni ma dobbiamo insegnarlo
Lunedì sera al Teatro Romano di Fiesole, Massimo Gramellini ha portato sul palco una riflessione sull’amore e sui sentimenti. Ha affermato che, sebbene l’amore non abbia spiegazioni razionali, è comunque necessario insegnarlo. Tra parole di educazione e impegno, l’autore ha affrontato il tema di come si trasmettono i valori sentimentali, sottolineando l’importanza di un insegnamento consapevole.
Amore. Educazione. Sentimenti. Impegno. Sono parole fuori moda quelle che Massimo Gramellini porta sul palco del Teatro Romano di Fiesole, lunedì (ore 21.15) per l’ultima tappa della tournée de L’ora di educazione sentimentale, lo spettacolo tratto dal suo romanzo L’amore è il perché (Longanesi), e scritto assieme a sua moglie, Susanna Sparaco. Un’ora di affabulazione in cui il giornalista — che scrive Il Caffè sul Corriere della Sera e 7 di cuori sul magazine 7, oltre a condurre il programma In altre parole su La7 — intreccia la sua vita, le storie a cui da 28 anni risponde sulla «posta del cuore», citazioni e riflessioni. «Quello che manca oggi è l’amore. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Fiesole, Massimo Gramellini in scena con ‘L’ora di educazione sentimentale’Un attore ha portato in scena uno spettacolo intitolato ‘L’ora di educazione sentimentale’ a Fiesole.
Leggi anche: Rebecca Fierro alla Scatola Lilla per il firmacopie di "L'amore tra le righe. Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta”
Temi più discussi: Fiesole, Massimo Gramellini in scena con ‘L’ora di educazione sentimentale’; Temptation Island a scuola, per Gramellini c'è un unico rischio; Fiesole Massimo Gramellini in scena con ‘L’ora di educazione sentimentale’.
bSmart.it. . Secondo Massimo Gramellini, la vera natura dell'educazione risiede nel desiderio di un insegnante di vedere i propri allievi eccellere oltre i propri stessi limiti. Questa visione descrive un'attività che, pur fondandosi su solide conoscenze e studi rigor facebook
Giampaolo Crivello (@jumpkri) / Posts / X x.com
'Compagna maltrattata', prosciolto il modello Daniel Nilsson reddit
Fiesole, Massimo Gramellini in scena con 'L'ora di educazione sentimentale'Il 13 luglio al teatro Romano di Fiesole ... msn.com
Massimo Gramellini debutta con L'ora di educazione sentimentale: Porto a teatro la potenza dell'amore.In attesa che arrivi anche a scuola, L’ora di educazione sentimentale debutta a teatro. Professore emerito, Massimo Gramellini, che dopo decenni di studio della materia attraverso la sua posta del ... corriere.it