Rebecca Fierro alla Scatola Lilla per il firmacopie di L' amore tra le righe Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta

Da milanotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rebecca Fierro sarà presente da Scatola Lilla,in Via Privata della Braida, 5 (MI)Giovedì 28 maggio, alle ore 18:30per il firmacopie del suo primo libro "L’amore tra le righe - Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta"Il libroDa Platone a Pirandello, da Kafka a Ippolito Nievo, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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