Rebecca Fierro alla Scatola Lilla per il firmacopie di L' amore tra le righe Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Rebecca Fierro sarà presente da Scatola Lilla,in Via Privata della Braida, 5 (MI)Giovedì 28 maggio, alle ore 18:30per il firmacopie del suo primo libro "L’amore tra le righe - Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta"Il libroDa Platone a Pirandello, da Kafka a Ippolito Nievo, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Al termine di una educazione sentimentale
Leggi anche: Alessio Rosati: l’IA firma il video di ‘Qui e Ora’, tra amore e fretta