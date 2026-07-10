Gp di Germania di MotoGp Marquez è primo nelle pre-qualifiche Domani la Sprint

Durante le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha segnato il miglior tempo con 1’19”394. Seguono Raul Fernandez con 1’19”560 e Fabio Di Giannantonio con 1’19”674. La sessione si è svolta sul circuito del Sachsenring. Domani si terrà la gara Sprint, con Marquez in testa alla classifica temporanea.

Marc Marquez si prende il venerdì al Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati realizza il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp di Germania in 1’19?394 precedendo il connazionale dell’Aprilia Raul Fernandez (1’19?560) e il compagno di marca Fabio Di Giannantonio (1’19?674). Quarto tempo per il fratello Alex Marquez (1’19?711) con la Ducati del team Gresini seguito dall’australiano Jack Miller (1’19?841), con la Yamaha e da tre moto di Noale, con il giapponese Ai Ogura (1’19?906) davanti a Marco Bezzecchi (1’19?996) e allo spagnolo Jorge Martin (1’20?011). Solo tredicesimo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’20?132) con la rossa di Borgo Panigale che sarà costretto a passare dal Q1. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Marquez primo nelle pre-qualifiche in Germania: l'intervista al pilota Ducati MotoGP

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