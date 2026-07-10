Il governo ha riunito a Palazzo Chigi i vicepremier Tajani e Salvini, insieme ad altri ministri, per discutere di sicurezza, trasporti e legislatura. La premier ha dichiarato di non poter disimpegnarsi dalle questioni aperte. La riunione si è concentrata su temi chiave per l’agenda politica e amministrativa. Nessuna comunicazione ufficiale su decisioni o risultati specifici emersi dal vertice.

La presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme ad alcuni ministri, per fare il punto sulle principali questioni aperte. Sul tavolo, oltre ai temi della sicurezza, anche le criticità che nelle ultime settimane hanno inter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Governo, vertice Meloni-Tajani-Salvini su sicurezza, trasporti e legislatura, la premier: “Non posso disimpegnarmi”

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Governo, vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini. «Ora ingraniamo le marce alte»

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