Per l’estate 2026, le gonne in lino si distinguono per la loro versatilità. Si possono abbinare con una camicia leggera infilata in vita per un look definito, oppure con un top semplice per un effetto minimal-chic. Anche una canotta basic permette di ottenere uno stile più rilassato. La naturalezza del tessuto e le linee pulite contribuiscono a creare un risultato che appare sempre elegante e spontaneo.

Il vero segreto del suo successo sta nella versatilità. Basta una camicia leggera infilata in vita per definire la silhouette, un top essenziale per un effetto minimal-chic e una canotta basic per un look più disinvolto: grazie alla naturalezza del materiale e alla semplicità delle linee, il risultato è sempre elegante e mai costruito. La tendenza del momento ha diverse declinazioni: dai modelli midi a vita alta a quelli lunghi e fluidi, passando per versioni leggermente svasate che sfiorano le caviglie, c'è una gonna di lino per ogni gusto e occasione. A rendere questo capo così trendy è anche la palette cromatica, che esalta l'animo essenziale del tessuto e ne amplifica la raffinatezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gonna in lino, i modelli per l'estate 2026

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