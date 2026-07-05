Gonna longuette 6 modelli in raso per l' estate 2026
Sono stati presentati sei modelli di gonna longuette in raso per l’estate 2026. Le versioni sono in seta o viscosa, con un taglio a pencil che si adatta a look eleganti e casual. Le gonne sono leggere e scivolate, perfette per la stagione calda. La linea si distingue per la semplicità e la versatilità, adatta a diverse occasioni e stili di abbigliamento.
In seta o in viscosa, la pencil skirt estiva conquista per la sua eleganza essenziale e per la straordinaria versatilità che la caratterizza. Scivola delicatamente sulla silhouette, valorizza ogni fisicità e si presta a infinite interpretazioni di stile: con una maxi t-shirt bianca e un paio di sneakers diventa una preziosa alleata per il giorno, mentre con un top minimal e dei sandali con il tacco si impone come protagonista per la sera. Il suo punto di forza? Riesce a rendere sofisticato anche l'abbinamento più basic, confermandosi un investimento da sfruttare stagione dopo stagione. Sul fronte colori, l'estate 2026 porta con sé una palette cromatica luminosa e raffinata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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