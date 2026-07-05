Gonna longuette 6 modelli in raso per l' estate 2026

Notizia in breve

Sono stati presentati sei modelli di gonna longuette in raso per l’estate 2026. Le versioni sono in seta o viscosa, con un taglio a pencil che si adatta a look eleganti e casual. Le gonne sono leggere e scivolate, perfette per la stagione calda. La linea si distingue per la semplicità e la versatilità, adatta a diverse occasioni e stili di abbigliamento.