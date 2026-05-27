I modelli con top a pois sono tra i protagonisti delle proposte moda per l’estate 2026. Possono essere abbinati a look vintage o interpretati secondo le tendenze contemporanee. La scelta di stile dipende dal modo in cui si combinano gli outfit, offrendo molteplici possibilità di personalizzazione. La tendenza si inserisce nelle collezioni stagionali, puntando su capi che si adattano a diversi stili e preferenze, senza restrizioni di età o occasioni.

Un trend, quello della stampa polka dots, avvistato già in periodo di fashion week, dove sono stati diversi i brand che hanno portato il top a puntini in passerella nelle collezioni PE2026. Elie Saab punta su una versione boho-chic dal tessuto leggero e impalpabile, che crea un perfetto contrasto wild con la fantasia animalier della gonna; MSGM, invece, opta per un modello più colorato, tanto sbarazzino quanto trendy. Anche le interpretazioni vintage sono riuscite a catturare l'attenzione. Il top-camicia di Sa Su Phi, nell'intramontabile pairing cromatico bianco e nero, sprigiona un irresistibile fascino d'antan, che trova la sua massima espressione nell'abbinamento con i pantaloni coordinati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Top a pois, i modelli per l'estate 2026

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