Daniel Antonioli e Sveva Della Pedrina hanno vinto l’ottava tappa di GOinUP 2026, confermando la stessa formula e gli stessi vincitori delle tappe precedenti. La competizione si è svolta in serata, senza variazioni rispetto alle precedenti edizioni. La coppia ha ottenuto il primo posto, mantenendo il predominio già dimostrato nelle tappe precedenti. La manifestazione continua secondo il programma stabilito senza modifiche o sorprese.

Formula serale non si cambia, vincitori nemmeno. o quasi! Daniel Antonioli e Sveva Della Pedrina sono i dominatori (anche) dell’ottava tappa di GOinUP 2026. Al traguardo 434 dei quasi cinquecento iscritti alla Kurt-Up, gara di sola salita organizzata mercoledì 8 luglio da Sport Race Valtellina nell'ambito del sempre affollato challenge vertical serale e infrasettimanale del tratto iniziale della Valtellina con partenza da Mellarolo (in Val Gerola, versante orobico della valle dell'Adda) e arrivo al Rifugio della Corte, dopo due chilometri e mezzo di gara con 450 metri di dislivello positivo., Fin dalle prime battute è stato chiaro che la Kurt-Up stata una sfida a tre, con il sempre competitivo Daniel Antonioli, il compagno di squadra Gabriele Scaioli e il locale Davide Zugnoni candidati per la vittoria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - GOinUP 2026: Kurt-Up, business as usual per Antonioli e Della Pedrina

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