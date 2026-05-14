Derby alle 12 hanno pesato gli ultrà della Roma | in Italia comandano gli ultrà as usual

Alle 12 si è disputato il derby e i gruppi di supporter della Roma hanno avuto un ruolo evidente durante l’evento. In Italia, gli ultrà sono presenti in modo importante negli eventi sportivi, spesso influenzando il clima delle partite. La presenza e le azioni di questi gruppi sono state visibili anche in questa occasione, mantenendo una presenza costante nelle partite di calcio. La situazione ha suscitato reazioni diverse tra chi segue il calcio, senza che si siano verificati episodi particolarmente gravi o incidenti.

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Se non ci scappasse da ridere, ci metteremmo a piangere. Ma non è il caso per qualche partita di calcio. La Prefettura ha ritirato l’ordinanza con cui aveva disposto il derby (e le altre partite Champions) per lunedì sera. Ha trovato l’accordo con la Lega Serie A, ne ha accettato la proposta e quindi si giocherà a mezzogiorno. Avevamo avuto il sospetto che avesse pesato la minaccia degli ultrà della Roma di rimanere fuori lo stadio all’Olimpico nel caso in cui si fosse giocato lunedì sera. Minacciando quindi possibili scontri con quelli della Lazio. Oltre al derby alle 12 si giocheranno tutte le partite della zona Champions. Repubblica conferma: Nella decisione ha inciso la posizione degli ultrà della Roma, che avevano minacciato di non entrare allo stadio qualora il derby si fosse giocato lunedì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Derby alle 12, hanno pesato gli ultrà della Roma: in Italia comandano gli ultrà (as usual) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma - Como 1-0: Forza Roma | Coro Curva Sud Sullo stesso argomento Leggi anche: Psicodramma derby, gli ultrà romanisti di lunedì non andranno allo stadio Xiaomi 17 ultra domina galaxy s26 ultra scopri il miglioramento della fotocamera di punta che meritiQuesto articolo analizza in modo organico il Xiaomi 17 Ultra, focalizzandosi su design, prestazioni fotografiche, schermo, autonomia e accessori. Temi più discussi: Roma-Lazio, lite sul derby tra prefetto e Lega: cinque partite rinviate a lunedì; Basket, iniziano i playoff con la Dole all'assalto di Pesaro: il derby dell'Adriatico parte dal neutro di Jesi; Roma-Lazio domenica alle 12 e finale Internazionali alle 17.30. L'ipotesi della Lega di A, contatti con la Prefettura; Sinner ad alta velocità, favola Pellegrino. Oggi il derby delle due Italie da record. Derby Roma, accordo Lega A-Prefettura: si gioca domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. La decisione è stata assunta al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ... lapresse.it Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma ... ilfattoquotidiano.it