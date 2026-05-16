Doppio premio per Andrea Antonioli al Salone internazionale del libro

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Giornata del Libro al Salone Internazionale del Lingotto di Torino, Andrea Antonioli, archeologo, storico e scrittore cesenate e presidente del Centro Studi Olim Flaminia di Cesena, ha ottenuto due riconoscimenti letterari. I premi sono stati consegnati in occasione di questo evento dedicato alla promozione della lettura e della cultura. Antonioli ha ricevuto i riconoscimenti in presenza di pubblico e rappresentanti del settore editoriale. La cerimonia si è svolta nel corso della manifestazione, che si ripete ogni anno per celebrare il libro e la sua diffusione.

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In occasione della Giornata del Libro che si celebra ogni anno al Salone Internazionale del Lingotto di Torino, l’archeologo, storico e scrittore cesenate Andrea Antonioli, Presidente del Centro Studi Olim Flaminia di Cesena, ha ricevuto un prestigioso doppio premio letterario che ne conferma il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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