Godzilla Minus Zero | il nuovo trailer mostra il Re dei Mostri affrontare perfino una bomba nucleare

Notizia in breve

Il trailer di Godzilla Minus Zero rivela il mostro affrontare una bomba nucleare, mostrando scene di distruzione e scontri intensi. Il film, che segue Godzilla Minus One, si svolge in diverse località, tra cui New York. Il trailer anticipa un’azione più spettacolare rispetto ai precedenti, con il mostro che sembra più potente e aggressivo. La pellicola è collegata a un film premiato con un Oscar, senza ulteriori dettagli sulla trama.