Godzilla Minus Zero | il nuovo trailer mostra il Re dei Mostri affrontare perfino una bomba nucleare
Il trailer di Godzilla Minus Zero rivela il mostro affrontare una bomba nucleare, mostrando scene di distruzione e scontri intensi. Il film, che segue Godzilla Minus One, si svolge in diverse località, tra cui New York. Il trailer anticipa un’azione più spettacolare rispetto ai precedenti, con il mostro che sembra più potente e aggressivo. La pellicola è collegata a un film premiato con un Oscar, senza ulteriori dettagli sulla trama.
Il primo trailer di Godzilla Minus Zero anticipa un capitolo ancora più spettacolare del film premio Oscar Godzilla Minus One. Il kaiju creato da Toho torna più potente che mai e questa volta la battaglia si sposta fino a New York. Dopo aver riportato il franchise ai vertici del cinema mondiale con Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki torna dietro la macchina da presa per un sequel che punta ad alzare ulteriormente la posta in gioco. Le prime immagini di Godzilla Minus Zero promettono infatti una minaccia di proporzioni ancora maggiori e un conflitto destinato a travolgere anche gli Stati Uniti. Il trailer anticipa una nuova battaglia contro il Re dei Mostri Il filmato diffuso da Toho mostra un Godzilla ancora più imponente rispetto al capitolo precedente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Godzilla Minus Zero Trailer Revealed | CinemaCon 2026
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