L'incontro tra Takashi Yamazaki e Ridley Scott unirà due autori che, pur appartenendo a generazioni e cinematografie diverse, hanno contribuito a ridefinire il modo di raccontare la fantascienza sul grande schermo. Dopo il successo internazionale di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki guarda al futuro con un nuovo progetto originale. Il regista giapponese realizzerà Nue, film di fantascienza prodotto da Ridley Scott attraverso Scott Free Productions e sviluppato insieme a 20th Century Studios. Nue nasce da un'idea coltivata per anni Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Takashi Yamazaki dirigerà Nue, un lungometraggio di fantascienza prodotto da Scott Free Productions, la società fondata da Ridley Scott, in collaborazione con 20th Century Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il regista di Godzilla Minus One farà un nuovo film di fantascienza con Ridley Scott: in arrivo Nue

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