Godzilla Minus Zero arriverà nei cinema italiani, con uscita imminente. Il film, già premiato con un Oscar per i Migliori Effetti Visivi, è stato acclamato sia dalla critica che dal pubblico a livello internazionale. La pellicola sarà distribuita anche in versione IMAX, promettendo un’esperienza visiva immersiva. I dettagli sul cast non sono ancora stati comunicati, ma l’attesa tra gli appassionati è alta. La data di uscita ufficiale nel nostro paese non è stata ancora annunciata.

Dopo aver strappato un meritatissimo Oscar per i Migliori Effetti Visivi e aver incassato il plauso di critica e pubblico a livello globale, il Re dei Mostri è pronto a far tremare nuovamente le sale. Plaion Pictures, in stretta partnership con TOHO Global, ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia di Godzilla Minus Zero. Preparatevi, perché il kaiju più celebre della storia del cinema sta per scatenare un’apocalisse visiva senza precedenti, sotto la guida esperta del regista Takashi Yamazaki. Un salto di qualità tecnico: il primo Godzilla girato per IMAX. Non stiamo parlando di un semplice sequel. Godzilla Minus Zero rappresenta un traguardo tecnico e produttivo storico per il leggendario franchise nato nel 1954. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Godzilla Minus Zero arriva nei cinema italiani: data di uscita, cast e dettagli sul nuovo kolossal IMAX

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GODZILLA MINUS ZERO - fan made animation [DC2]

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ICYMI, in Italia dal 5 Novembre. Annunciato dalla stessa Toho con tanto di nuovo teaserino-ino ( youtu.be/Xmy-Z3dHMd8), GODZILLA MINUS ZERO godrà di una release praticamente in contemporanea in quasi tutto il mondo. #Cinema #GodzillaMinusZero x.com

Godzilla Minus Zero (nuovo poster ufficiale) reddit

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