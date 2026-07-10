Gliel’ha cucita con ago e filo… Orrore totale cos’ha fatto alla coinquilina

Notizia in breve

Una donna ha subito un episodio di violenza da parte della coinquilina, che l’ha colpita con un ago e filo. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio e ha richiesto assistenza medica. La polizia ha fermato la sospettata, che ora si trova in stato di fermo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine e sarà oggetto di ulteriori accertamenti.