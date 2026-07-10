Gliel’ha cucita con ago e filo… Orrore totale cos’ha fatto alla coinquilina
Una donna ha subito un episodio di violenza da parte della coinquilina, che l’ha colpita con un ago e filo. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio e ha richiesto assistenza medica. La polizia ha fermato la sospettata, che ora si trova in stato di fermo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine e sarà oggetto di ulteriori accertamenti.
Ci sono vicende che, già a una prima lettura, appaiono difficili da immaginare. Episodi che sembrano appartenere alla trama di un film, ma che invece finiscono nelle cronache per la loro estrema violenza e per le modalità con cui si sarebbero consumati. In questi casi, più che la forza fisica, a colpire è il clima di paura che, secondo il racconto delle vittime, può impedire perfino di cercare aiuto nell’immediato. Quando chi subisce un’aggressione vive nello stesso luogo del proprio presunto aggressore, ogni possibilità di fuga può trasformarsi in un rischio. Il timore di una reazione, l’isolamento e la difficoltà di trovare un momento favorevole possono ritardare la richiesta di soccorso, rendendo ancora più drammatiche situazioni già segnate dalla violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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...anche da Milanoooooo ...per le tshirt con la stampa cucita più fighe del mondo ..ne voleva solo una facebook