Lo ha mangiato Orrore spaventoso in casa cos’ha fatto la madre al figlio | disumano
Una madre ha mangiato il figlio in casa, secondo quanto riferito. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, dopo che i vicini hanno segnalato un forte rumore e un odore insopportabile proveniente dall’appartamento. Le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione e hanno trovato il corpo del bambino, parzialmente consumato. La donna è stata arrestata e portata in caserma. La scena è stata descritta come particolarmente cruenta e disturbante.
Una scena agghiacciante, talmente brutale da aver sconvolto una città intera. Un orrore disumano andato in scena proprio tra le mure di casa e che è stato scoperto soltanto in queste ore, con dettagli che fanno letteralmente accapponare la pelle. La violenza, agghiacciante, è stata commessa da una donna sul figlio, trovato senza vita. I dettagli emersi man mano che l’indagine si faceva più approfondita hanno reso il caso, se possibile, ancora più sconvolgente e scosso dal profondo la comunità locale. Una vicenda ha infatti sconvolto la tranquilla cittadina di Wyong, sulla Central Coast del Nuovo Galles del Sud in Australia. Una donna di 32 anni è stata arrestata e formalmente accusata di omicidio dopo che il corpo senza vita del figlio di quattro anni è stato rinvenuto nell’abitazione di famiglia, in Byron Street. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
UN VECCHIO SPAVENTOSO ENTRA IN CASA, LETIZIA SCOPRE CHE NASCONDE UN SEGRETO TERRIBILE! Ep. 1
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