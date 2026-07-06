Lo ha mangiato Orrore spaventoso in casa cos’ha fatto la madre al figlio | disumano

Notizia in breve

Una madre ha mangiato il figlio in casa, secondo quanto riferito. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, dopo che i vicini hanno segnalato un forte rumore e un odore insopportabile proveniente dall’appartamento. Le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione e hanno trovato il corpo del bambino, parzialmente consumato. La donna è stata arrestata e portata in caserma. La scena è stata descritta come particolarmente cruenta e disturbante.