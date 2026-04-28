Durante la visita di Stato negli Stati Uniti, il Re Carlo III e la Regina Camilla sono stati accolti con grande attenzione, anche a causa di una modifica alle misure di sicurezza legata all’attentato contro l’ex presidente. In un episodio inaspettato, l’ex presidente ha compiuto un gesto che ha infranto il protocollo stabilito, attirando l’attenzione dei presenti. La situazione ha suscitato molte discussioni sui comportamenti pubblici e le conseguenze di tali azioni.

L’arrivo negli Stati Uniti di Re Carlo III e della Regina Camilla ha segnato l’inizio di una visita di Stato cruciale, di cui si parla ovunque, anche alla luce dell’attentato contro il presidente Trump, che ha modificato soprattutto le misure di sicurezza per l’arrivo dei reali. Ma a rubare subito la scena non è stato il loro arrivo, né, come si potrebbe immaginare, le mise della First Lady e della regina, bensì, come spesso accade, Donald Trump. Sono bastati pochi minuti perché il presidente americano finisse al centro dell’attenzione internazionale per un gesto che molti osservatori interpretano come una rottura del rigido protocollo reale. L’arrivo alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gesto fuori copione alla Casa Bianca: Trump rompe il protocollo con Re Carlo. Cos'ha fatto

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