Romario ha criticato duramente l’allenatore della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, dopo l’eliminazione del Brasile agli ottavi dei Mondiali. La leggenda brasiliana ha dichiarato che avrebbe immediatamente revocato il contratto dell’allenatore. La sconfitta del Brasile ha suscitato reazioni forti nel mondo del calcio, con Romario che si è espresso pubblicamente contro la gestione tecnica della squadra.

Romario, leggenda brasiliana e campione della Seleção e del Barcellona, ha attaccato senza mezzi termini Carlo Ancelotti, commissario tecnico della nazionale brasiliana, dopo l’uscita del Brasile agli ottavi di finale del Mondiale. “Gli straccerei subito il contratto”, ha detto l’ex calciatore. Intervistato dalla tv brasiliana, Romario ha ricordato che la federazione brasiliana non ha mai esitato a mandare via gli allenatori, auspicando lo stesso trattamento per il ct italiano: “Non c’è alcun modo per cui Ancelotti possa continuare a essere l’allenatore del Brasile dopo questo fiasco e questa vergogna che ha causato. Ve l’avevo detto e lo ribadisco, una cosa così non esiste, qualcosa deve cambiare, non è possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Gli straccerei subito il contratto”: Romario attacca Ancelotti dopo la sconfitta del Brasile ai Mondiali

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