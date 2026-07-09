Romario attacca Ancelotti | Via dal Brasile è una vergogna

Romario ha criticato pubblicamente l'allenatore italiano, chiedendogli di lasciare il Brasile e definendolo una vergogna. L'ex calciatore brasiliano ha espresso il suo disappunto senza mezzi termini, usando toni duri e chiari. La sua dichiarazione arriva dopo alcune recenti controversie o decisioni dell’allenatore coinvolto. Romario ha concluso con un invito diretto a lasciare il paese, senza ulteriori commenti o dettagli sui motivi.

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