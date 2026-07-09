Romario ha chiesto le dimissioni di Ancelotti, sostenendo che non dovrebbe continuare a guidare la nazionale brasiliana. Il ex calciatore ha dichiarato di avergli stracciato il contratto e che non può rimanere in carica. Durante i Mondiali, le prestazioni dell’allenatore sono state giudicate insoddisfacenti e la sua conferma sembra essere in bilico. La pressione cresce all’interno del movimento anti-Ancelotti.

Ancelotti non ha convinto alla guida del Brasile durante questi Mondiali. La sua iniziale conferma sembra essere meno stabile e il fronte anti-ancelottiano comincia ad essere particolarmente nutrito. Tra i meno convinti del tecnico c'è una delle leggende del calcio brasiliano Romario, campione della Selecao e del Barcellona che ha attaccato duramente l'allenatore italiano: «Non può rimanere allenatore del Brasile, non c'è possibilità. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi, lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente. La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ancelotti, Romario chiede le dimissioni: «Gli avrei stracciato il contratto, non può rimanere al Brasile»

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