Organizzare un viaggio in base ai trend social | solo il 6% degli italiani segue i consigli degli influencer

Ci lasciamo influenzare dai reel e dai video virali a tema travel? Stando ai dati pare proprio di no: solo pochissimi italiani quando organizzano un viaggio seguono i consigli degli influencer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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