Organizzare un viaggio in base ai trend social | solo il 6% degli italiani segue i consigli degli influencer

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Solo il 6% degli italiani utilizza i consigli degli influencer per pianificare i propri viaggi. I dati indicano che la maggior parte delle persone preferisce affidarsi ad altre fonti o esperienze personali piuttosto che ai suggerimenti condivisi sui social media. Questa percentuale rappresenta una minima parte di coloro che si lasciano influenzare dai contenuti virali o dai reel a tema travel. La maggioranza degli italiani sembra mantenere un approccio indipendente nell’organizzazione dei propri spostamenti.

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Ci lasciamo influenzare dai reel e dai video virali a tema travel? Stando ai dati pare proprio di no: solo pochissimi italiani quando organizzano un viaggio seguono i consigli degli influencer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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