Giappone incendi devastano il nord-est del paese | in fiamme 730 ettari di bosco

Nel nord-est del Giappone si sono verificati incendi che hanno interessato circa 730 ettari di foresta. Le fiamme sono risultate molto estese e hanno richiesto l'intervento delle Forze di Autodifesa e dei vigili del fuoco per tentare di contenere il rogo. Nonostante gli sforzi sul campo, la situazione è rimasta critica e le fiamme hanno continuato a divampare nella zona.

Nel nord-est del Giappone gli incendi hanno continuato a devastare i boschi. Circa 730 ettari in fiamme, nonostante gli sforzi delle Forze di Autodifesa e dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Secondo le autorità, finora non sono stati segnalati feriti né vittime. Secondo la NHK, circa un terzo della popolazione di Otsuchi, nella prefettura di Iwate, è soggetta a un ordine di evacuazione da quando gli incendi sono divampati mercoledì. L’ordine ha interessato 3.233 persone in 1.541 famiglie, ha riferito l’emittente pubblica. Un hotel locale ha aperto i propri bagni pubblici a coloro che sono fuggiti dalle loro case e hanno trascorso la notte nei centri di accoglienza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, incendi devastano il nord-est del paese: in fiamme 730 ettari di bosco Notizie correlate Incendi 2025: 1 milione di ettari in fiamme, il rischio si sposta a nordUn continente intero ha superato nel 2025 una soglia critica che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile, con oltre un milione di ettari andati... Vento e raffica di incendi: in fiamme 3 ettari di bosco al Parco delle GroaneMonza, 2 aprile 2026 – La giornata di vento forte ha tenuto impegnati a più riprese ieri i vigili del fuoco in Brianza. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Giappone, incendi devastano il nord-est del paese: in fiamme 730 ettari di bosco; Incendi boschivi devastano la Georgia: oltre 50 case distrutte nel sud-est. Giappone, incendi devastano il nord-est del paese: in fiamme 730 ettari di boscoNel nord-est del Giappone gli incendi hanno continuato a devastare i boschi. Circa 730 ettari in fiamme, nonostante gli sforzi delle Forze di Autodifesa e dei ... lapresse.it Incendi in Giappone, bruciano le foreste del Nord: oltre 3000 sfollatiI roghi continuano a espandersi a causa delle condizioni di siccità. Circa 1.000 vigili del fuoco al lavoro, distrutti diversi edifici ma nessuna vittima ... rainews.it Amici di #skybaseball qui in Giappone Otani fra un po' penso sponsorizzi anche sua mamma È ovunque x.com Controradio Club presenta: ` La domenica alle 10:35 su CONTRORADIO, con Gimmy Tranquillo. Ospiti della Puntata del 26 aprile 2026 Viaggiatori – Hiroshima, Giappone 2026/1 Viaggio ControradioClub in corso Roberto Caselli - Siri - facebook.com facebook