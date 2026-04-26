Giappone incendi devastano il nord-est del paese | in fiamme 730 ettari di bosco

Da lapresse.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nord-est del Giappone si sono verificati incendi che hanno interessato circa 730 ettari di foresta. Le fiamme sono risultate molto estese e hanno richiesto l'intervento delle Forze di Autodifesa e dei vigili del fuoco per tentare di contenere il rogo. Nonostante gli sforzi sul campo, la situazione è rimasta critica e le fiamme hanno continuato a divampare nella zona.

Nel nord-est del Giappone gli incendi hanno continuato a devastare i boschi. Circa 730 ettari in fiamme, nonostante gli sforzi delle Forze di Autodifesa e dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Secondo le autorità, finora non sono stati segnalati feriti né vittime. Secondo la NHK, circa un terzo della popolazione di Otsuchi, nella prefettura di Iwate, è soggetta a un ordine di evacuazione da quando gli incendi sono divampati mercoledì. L’ordine ha interessato 3.233 persone in 1.541 famiglie, ha riferito l’emittente pubblica. Un hotel locale ha aperto i propri bagni pubblici a coloro che sono fuggiti dalle loro case e hanno trascorso la notte nei centri di accoglienza.🔗 Leggi su Lapresse.it

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