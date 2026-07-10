Dodici persone sono morte in un incendio boschivo nella provincia di Almería, nel sud della Spagna. Circa centocinquanta vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate in una vasta area verde. Le autorità hanno avviato le operazioni di evacuazione nelle zone circostanti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di eventuali sopravvissuti o sui danni materiali.

Dodici persone hanno perso la vita in un incendio boschivo ad Almería, nel sud della Spagna, mentre circa centocinquanta vigili del fuoco lottavano contro le fiamme divampate. In un comunicato, il governo regionale dell’ Andalusia ha dichiarato: «Il bilancio delle vittime dell’incendio di Los Gallardos è salito a dodici dopo la conferma di altri sei decessi». Le vittime si trovavano nella località di Bédar, e il rogo ha causato il ferimento di almeno sei persone. Tra queste, una donna ha riportato gravi ustioni e un’altra persona è stata trasportata in ospedale per intossicazione da fumo. I soccorritori hanno medicato altre quattro persone sul posto per ustioni lievi e problemi respiratori dovuti all’intenso fumo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli incendi boschivi in Spagna sono costati la vita a dodici persone

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