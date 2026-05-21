Ladispoli l’ordinanza contro gli incendi boschivi | divieti e obblighi per la stagione estiva

A Ladispoli è stata emanata un’ordinanza che stabilisce divieti e obblighi specifici per prevenire gli incendi boschivi durante la stagione estiva. La misura, firmata il 21 maggio 2026, mira a ridurre i rischi di incendi nel territorio comunale. Sono previste restrizioni sulle attività che possono provocare fiamme nel verde pubblico e privato, oltre a obblighi di segnalazione e di mantenimento delle aree libere da materiali infiammabili. La normativa resterà in vigore fino alla fine della stagione calda.

Ladispoli, 21 maggio 2026 – Prevenire il rischio di incendi durante la stagione estiva e ridurre i pericoli per il territorio. Con questo obiettivo il sindaco Alessandro Grando ha firmato, il 18 maggio 2026, l’ ordinanza n. 68, che introduce una serie di disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi e di vegetazione. Il provvedimento riguarda tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree considerate a rischio e a quelle immediatamente adiacenti. L’ordinanza stabilisce divieti e obblighi rivolti a cittadini, proprietari di terreni, attività commerciali, enti gestori e soggetti incaricati della manutenzione di aree verdi e boschive. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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