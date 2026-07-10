gli chiedono di sinner la risposta di djokovic fa ridere la sala stampa

Un estratto della conferenza stampa di Novak Djokovic al termine della sconfitta in tre set nella semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, definita dal serbo "una bella batosta vecchio stile". L'ex numero 1 del mondo non ha escluso di tornare nella prossima edizione sull'erba londinese. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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