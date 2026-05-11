Hai uno stratagemma per non farti riconoscere dai fan? La risposta di Sinner fa ridere tutta la sala stampa!
Dopo la vittoria contro Popyrin agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa. Tra le domande rivolte al tennista c'era anche una richiesta sul suo modo di non farsi riconoscere dai fan, domanda che ha suscitato una risata generale nella sala stampa. Sinner ha risposto in modo scherzoso, lasciando il pubblico divertito. La sua presenza è stata seguita con attenzione anche per altri aspetti della sua prestazione sulla terra battuta.
Dopo la vittoria contro Popyrin agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa: tra le domande che gli sono state rivolte ce n'è una che ha poco a vedere col campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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