Nelle ore serali e notturne, soprattutto nei fine settimana, gli autobus registrano episodi di degrado e comportamenti pericolosi. Sono stati segnalati episodi di ubriachezza, persone sbandate e presenza di escrementi sui sedili. La prefettura ha firmato un protocollo d’intesa per migliorare la sicurezza, ma attualmente i problemi persistono durante le corse notturne.

Ancona, 10 luglio 2026 – In prefettura viene siglato un protocollo d’intesa per garantire la sicurezza, ma intanto nelle ore serali e notturne, e soprattutto nei fine settimana, la vera situazione a rischio da tempo ormai è a bordo degli autobus. Una situazione ormai fuori controllo, con il personale Conerobus sempre più sottoposto ai pericoli e alle conseguenze di atti di vandalismo, minacce, ma purtroppo non solo: «Nel corso delle attività di verifica si sono verificati numerosi episodi di aggressione fisica e verbale, con spintoni, tentativi di colpire il personale con testate, minacce, insulti e resistenza ai controlli si legge in una relazione interna Conerobus effettuata proprio ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli autobus di notte, terra di nessuno: ubriachi, sbandati ed escrementi sui sedili

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The Bus Scene That Changed Everything | Nobody (2021)

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