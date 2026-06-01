Nella spiaggia di Pesaro si segnalano ancora bivacchi notturni con danni visibili: specchi rotti, bottiglie abbandonate sulla sabbia e rifiuti tra i lettini. Sono stati individuati anche individui che urinano vicino alle passerelle. Le condizioni sono descritte come “terra di nessuno” durante le ore notturne, con infiltrazioni di comportamenti che compromettono l’ordine e la pulizia della zona.

Pesaro, 1 giugno 2026 – Specchi in frantumi, bottiglie lasciate sulla sabbia, cartacce sparse tra i lettini e persone sorprese a urinare vicino alle passerelle. È il risveglio che alcuni operatori balneari del lungomare di levante hanno trovato ieri mattina dopo una notte segnata da continui passaggi di gruppi di giovani sull’arenile. A lanciare l’allarme è Stefano Tombari, titolare di bagni Gilberto. Racconta che i segnali di una nottata complicata si erano visti già dalle prime ore della sera. Caos e danni notturni. “Siamo rimasti qui fino quasi alle 23 e già si notava un continuo via vai di ragazzi. Andavano avanti e indietro senza una meta precisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi in spiaggia: ancora danni. “Qui la notte è terra di nessuno”

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