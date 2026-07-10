Negli ultimi due giorni, gli attacchi statunitensi contro l’Iran si sono estesi anche a obiettivi in Cina e Russia. La novità principale non riguarda solo l’incremento delle operazioni militari, ma soprattutto la scelta dei bersagli. Gli attacchi si sono concentrati su strutture e installazioni di diversa natura, evidenziando un cambiamento nelle modalità di azione. La situazione rappresenta un’evoluzione rispetto alle precedenti operazioni, con un’estensione geografica e una diversificazione degli obiettivi colpiti.

Parlare genericamente di “escalation” rischia di essere depistante. La vera novità delle ultime 48 ore non è solo l’aumento del numero di strike, ma soprattutto la natura dei target. Su circa 180 obiettivi designati da Centcom, 90 sono stati già colpiti in questi giorni. Alcuni riguardano per la prima volta infrastrutture di scala continentale e regionale: ponti, ferrovie, porti e nodi logistici che collegano l’Iran ai grandi corridoi terrestri eurasiatici, dalla Via della Seta cinese al corridoio Nord–Sud (Russia–India), nonché le vie di comunicazione con Libano, Iraq e Siria. I casi più rilevanti includono il ponte ferroviario Aq Taqeh... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Gli attacchi Usa all’Iran adesso colpiscono anche Cina e Russia. L’analisi di Mayer

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URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALLIRAN | USA IN GUERRA

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