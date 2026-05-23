Gli Stati Uniti considerano Cuba una frontiera simbolica, oltre che un’isola caraibica, e usano la crisi elettrica come segnale di pressione. La situazione sull’isola riflette le tensioni tra le due nazioni, mentre il governo statunitense invia anche un messaggio a Russia e Cina. La crisi energetica si inserisce in una strategia più ampia di pressione politica e geopolitica, con Cuba al centro di questa dinamica.

La crisi elettrica come anticamera della pressione americana. Cuba torna a essere ciò che è sempre stata nella geografia profonda del potere statunitense: non soltanto un’isola caraibica, ma una frontiera simbolica. A poca distanza dalla Florida, l ’Avana rappresenta da oltre sessant’anni l’anomalia politica che Washington non ha mai davvero accettato. Oggi, però, quella anomalia appare più fragile che mai. Non perché il sistema cubano sia improvvisamente crollato, ma perché tre crisi si sovrappongono: quella energetica, quella sociale e quella strategica. La visita del direttore della CIA John Ratcliffe all’Avana non è dunque un dettaglio diplomatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa e Cuba, non solo Castro: dal soffocamento dell’isola un messaggio anche a Russia e Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosa resta della Rivoluzione: voci da Cuba sotto embargo

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: “Libereremo l’isola”

Cuba nel mirino Usa: Castro incriminato. Messaggio al regime in vista della spallataL'ex presidente cubano Raúl Castro, che compirà 95 anni il 3 giugno, è stato incriminato ieri dal Dipartimento di Giustizia statunitense per...

#Tg2000 - Cuba, si stringe la morsa degli Usa. Ira di Cina e Russia #22maggio #Tv2000 #Cuba #Trump #Nimitz #Russia #Cina #Caraibi #RaulCastro #USA #Crisis @tg2000it x.com

Il DOJ reportedly si sta preparando per accusare Raúl Castro 'per costringere' Cuba 'a cedere alle richieste degli Stati Uniti' reddit

Cuba, Rubio minaccia L’Avana: Per gli Usa è un pericoloIl ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha accusato Rubio di dire bugie ed evidenziato che L'Avana non ha mai rappresentato un pericolo per gli Stati Uniti ... dire.it

Tensioni tra Usa e Cuba, l'amministrazione Trump schiera la portaerei Nimitz nei CaraibiLeggi su Sky TG24 l'articolo Tensioni tra Usa e Cuba, l'amministrazione Trump schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi ... tg24.sky.it