Un sindacato ha dichiarato che un contratto firmato dal ministro non deve essere modificato. La rappresentante ha sottolineato che, una volta siglato un accordo, deve essere rispettato. Ha anche aggiunto che, se ci sono esigenze di personale, vanno assunti nuovi magistrati o personale amministrativo, piuttosto che affidarsi esclusivamente alle risorse interne per coprire tutte le necessità.

«Quando si firma un accordo se ne pretende il rispetto.» - dichiara Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa FP - «se servono magistrati si assumano magistrati, se serve personale di cancelleria lo si assuma: un sistema non si regge impiegando le sole risorse interne per coprire ogni necessita?.» “Se il contratto firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e da cinque sindacati non va bene, perche? non proporre un contratto diverso al tavolo, come prevede la legge, anziche? farlo riscrivere dal CSM?” aggiunge Francesco Prudenzano, Segretario Generale Confintesa. Il 29 aprile 2026 il Ministro della Giustizia on Carlo Nordio firma con cinque sindacati (Confintesa FP, Confsal UNSA, CISL FP, UIL FP e FLP) il contratto che rende possibile la stabilizzazione a tempo indeterminato di 9. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - GIUSTIZIA: SINDACATI, CONTRATTO FIRMATO DAL MINISTRO NORDIO NON SI TOCCA

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