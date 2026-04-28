Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi ricevuto dal sottosegretario Mantovano

Il ministro della Giustizia è arrivato a Palazzo Chigi e si è incontrato con il sottosegretario Mantovano. La visita si è svolta in un contesto di incontri istituzionali senza ulteriori dettagli resi noti. Nessuna dichiarazione pubblica è stata diffusa al momento riguardo ai temi trattati o agli esiti dell’incontro. La presenza del ministro e del sottosegretario è stata confermata da fonti ufficiali.

(Adnkronos) – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo quanto si apprende, è a Palazzo Chigi. Fonti di governo precisano che il Guardasigilli ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nell’ambito di un colloquio programmato da tempo e dedicato a questioni già in agenda. —[email protected] (Web Info) Inchiesta arbitri, legale Rocchi: “Potrebbe non presentarsi a interrogatorio”. Bufera su Inter-Roma .🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Nordio a Palazzo Chigi: incontro con MantovanoDi nuovo sotto pressione per il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto alle 13 a... Il sottosegretario Mantovano incontra i familiari delle vittime di Crans-Montana a Palazzo Chigi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2026 Si è svolto a Palazzo Chigi un incontro, promosso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il ministro della Giustizia Nordio e l’elogio delle mazzette modeste; Corte costituzionale: Nordio al Quirinale per i 70 anni; Nordio alla Camera, dall'abuso d'ufficio alle mazzette modeste: cosa ha detto il ministro; Nordio chiude al ritorno dell’abuso d’ufficio. Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo ChigiIl ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi. L'auto con a bordo il guardasigilli è entrata attorno alle 13 nella sede del governo. lanazione.it Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo ChigiIl ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi. ansa.it Bufera sulla grazia alla Minetti. Il Quirinale chiede a Nordio chiarimenti su «supposte falsità" nella domanda di clemenza. Il Ministero della Giustizia autorizza la Procura generale di Milano ad avviare nuove indagini all'estero. «Di concerto con il procuratore ge - facebook.com facebook Nordio: un fallimento dopo l’altro. Mentre i tribunali italiani sono paralizzati e gli uffici restano senza personale — vedi il caso di Milano, dove dal 15 maggio l’ufficio del GIP funzionerà a scartamento ridotto per la mancanza del 50% del personale — il Governo x.com