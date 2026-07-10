Sindacati | contratto firmato da Ministro Nordio non si tocca
Claudia Ratti, segretario generale di un sindacato, ha affermato che il contratto firmato dal ministro non si tocca e che bisogna rispettarlo. Ha anche sottolineato che, in caso di necessità di magistrati o personale di cancelleria, si devono assumere nuove risorse invece di utilizzare esclusivamente quelle interne.
"Quando si firma un accordo se ne pretende il rispetto" - dichiara Claudia Ratti, Segretario Generale Confintesa FP - " se servono magistrati si assumano magistrati, se serve personale di cancelleria lo si assuma: un sistema non si regge impiegando le sole risorse interne per coprire ogni necessita?.» “Se il contratto firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e da cinque sindacati non va bene, perche? non proporre un contratto diverso al tavolo, come prevede la legge, anziche? farlo riscrivere dal CSM?” aggiunge Francesco Prudenzano, Segretario Generale Confintesa. Il 29 aprile 2026 il Ministro della Giustizia on Carlo Nordio firma con cinque sindacati (Confintesa FP, Confsal UNSA, CISL FP, UIL FP e FLP) il contratto che rende possibile la stabilizzazione a tempo indeterminato di 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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