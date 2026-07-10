Un medico specializzato in Medicina d’urgenza ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Napoli alle prossime elezioni comunali. È padre di un noto DJ, scomparso in circostanze non chiarite a Ibiza nel luglio del 2025. La candidatura è accompagnata dalla volontà di costruire una squadra per la città. Non sono stati forniti dettagli sul processo di candidatura o sui programmi politici.

Giuseppe Noschese, medico specializzato in Medicina d’urgenza e padre del noto Dj Godzi, scomparso in circostanze tragiche e mai del tutto chiarite a Ibiza nel luglio del 2025, si candida a sindaco di Napoli alle prossime elezioni comunali. In un lungo post sui suoi social, Noschese spiega i motivi che lo hanno portato alla scelta. «È una decisione maturata con senso di responsabilità e con la consapevolezza che la nostra città abbia bisogno di una visione nuova, di competenza, di esperienza e di una squadra capace di affrontarne le grandi sfide», scrive il medico su Facebook. Noschese precisa che intende mettere a frutto tutta la sua esperienza che va oltre la professione di medico dell’emergenza e dirigente sanitario, per cui è conosciuto ai più. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Napoli.corriere.it - Giuseppe Noschese, papà di Dj Godzi, si candida a sindaco di Napoli: sto costruendo la squadra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dj Godzi morto ad Ibiza, il papà Giuseppe Noschese: «Mi candiderò a sindaco di Napoli»Un post su Facebook ha annunciato la candidatura di Giuseppe Noschese a sindaco di Napoli.

Morte di Dj Godzi e Ibiza "è un altro caso Cucchi", accusa della famiglia di Michele Noschese: "Fu torturato"La famiglia di Michele Noschese ha commentato la morte di Dj Godzi, paragonandola a un altro caso giudiziario di alto profilo.

Temi più discussi: Giuseppe Noschese, papà di Dj Godzi, si candida a sindaco di Napoli: sto costruendo la squadra; Dj Godzi morto ad Ibiza, il papà Giuseppe Noschese: Mi candiderò a sindaco di Napoli; Il padre di Dj Godzi si candida a sindaco di Napoli; A Napoli il convegno 'Violenza, declinazione senza genere'.

Dj Godzi morto ad Ibiza, il papà Giuseppe Noschese: Mi candiderò a sindaco di NapoliUn lungo post sul profilo Facebook per annunciare la propria candidatura a sindaco di Napoli. Giuseppe Noschese, medico dell’Emergenza ed esperto di disastri, scende il campo. ilmattino.it

Il padre di Dj Godzi si candida a sindaco di NapoliIl medico Giuseppe Noschese, che da mesi si batte per conoscere la verità sulla morte del figlio, ha annunciato la sua corsa per le comunali nel 2027 ... napolitoday.it