Notizia in breve

Il 10 luglio di cinquant’anni fa si verificò un incidente presso l’azienda Icmesa, con la fuoriuscita di una nube di diossina. Giuseppe Guzzetti, allora segretario regionale della Democrazia Cristiana, ha ricordato quei giorni come tragici. L’incidente causò un’emergenza ambientale e sanitaria. Successivamente, si è discusso anche di questioni legate agli aborti post-incidenti diossina, senza che si siano registrate modifiche normative immediate.