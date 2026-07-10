Giuseppe Guzzetti | Seveso i giorni tragici e il dilemma degli aborti post diossina
Il 10 luglio di cinquant’anni fa si verificò un incidente presso l’azienda Icmesa, con la fuoriuscita di una nube di diossina. Giuseppe Guzzetti, allora segretario regionale della Democrazia Cristiana, ha ricordato quei giorni come tragici. L’incidente causò un’emergenza ambientale e sanitaria. Successivamente, si è discusso anche di questioni legate agli aborti post-incidenti diossina, senza che si siano registrate modifiche normative immediate.
Era segretario regionale della Dc quando, quel 10 luglio di 50 anni fa, dall’azienda Icmesa si sprigionò una nube bianca di diossina, dopo un incidente a un reattore interno. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
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