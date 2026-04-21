Veleni a Seveso L’italia scopre cos’è la diossina

Il 10 luglio 1976, nel reparto B di un’azienda chimica situata a Seveso, si sono verificati rilievi di diossina. La scoperta riguarda un incidente che ha portato alla presenza di sostanze pericolose nell’area. Le autorità locali hanno avviato controlli e misurazioni per valutare l’entità della contaminazione. Sono stati adottati provvedimenti di emergenza per tutelare la popolazione e limitare i rischi legati alle sostanze rilasciate.

La mattina di sabato 10 luglio 1976, nel reparto B dell’Icmesa, azienda chimica del gruppo svizzero Givaudan-Hoffman La Roche, il reattore A-101, che produce triclorofenolo, un diserbante, supera la temperatura critica e la reazione si autoalimenta, aumentando la pressione e producendo diossina, un potente cancerogeno che si lega al grasso corporeo e che allora nessuno conosce, componente anche del defoliante usato dagli Stati Uniti in Vietnam. Il foro di una valvola di sicurezza si rompe e la sostanza esce spargendosi sui comuni della Brianza fra Meda, Seveso, fino a Bovisio. La notizia esce nell’intera sua gravità solo una settimana dopo, sulle pagine del Giorno, a firma, allora collaboratore fisso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Il Bosco delle Querce di Seveso: 50 anni dopo la memoria della diossina diventa “Patrimonio europeo”Seveso (Monza e Brianza), 26 febbraio 2026 – Da oggi il Bosco delle Querce di Seveso è un Patrimonio Europeo. Seveso e il bosco sopra la diossina, il parco ora è patrimonio europeo: “Una grande rivincita per tutti noi”Seveso (Monza e Brianza) – Da luogo di morte e sofferenza a luogo di rinascita e di rinnovata cultura ambientale. Panoramica sull’argomento Si parla di: Rivoluzione islamica. L’Iran inaugura il regime teocratico. Veleni d’Italia: la mini serie di GreenMe sulle ferite ambientali dimenticate (ma che dobbiamo ricordare)Dal disastro di Seveso a quello della nave Grimaldi, dalla Costa Concordia al Ponte Morandi, la storia d’Italia è costellata (anche) di tragici eventi che mostrano in maniera inequivocabile l’impatto ... greenme.it Temporali al Nord: a Milano esonda il Seveso, danni nel Comasco e in Brianza. Turista dispersa ad Alessandria, travolta dalla piena in un campeggioDopo il maltempo della notte scorsa a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di una donna segnalata come dispersa. Inoltre nello stesso paese è ... ilfattoquotidiano.it