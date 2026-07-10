Girogustando arriva in Valdichiana Omaggio alla pizza d’autore

Notizia in breve

Il 15 luglio si svolgerà in Valdichiana un evento dedicato alla pizza d’autore, con il Cirifò di Sinalunga e Pizza Madre Salvatore Di Matteo di Napoli come protagonisti. L’appuntamento fa parte di una rassegna di gemellaggi gastronomici promossa da Confesercenti, che coinvolge diverse realtà locali e nazionali. La manifestazione si terrà durante l’estate e sarà dedicata alla celebrazione delle eccellenze nel settore della pizza.