Girogustando arriva in Valdichiana Omaggio alla pizza d’autore
Il 15 luglio si svolgerà in Valdichiana un evento dedicato alla pizza d’autore, con il Cirifò di Sinalunga e Pizza Madre Salvatore Di Matteo di Napoli come protagonisti. L’appuntamento fa parte di una rassegna di gemellaggi gastronomici promossa da Confesercenti, che coinvolge diverse realtà locali e nazionali. La manifestazione si terrà durante l’estate e sarà dedicata alla celebrazione delle eccellenze nel settore della pizza.
Mercoledì 15 luglio: Girogustando torna in Valdichiana per un inedito appuntamento estivo dedicato alla pizza d’autore. Il Cirifò di Sinalunga e Pizza Madre Salvatore Di Matteo di Napoli saranno co-protagonisti per la prima volta della rassegna di gemellaggi gastronomici ideata da Confesercenti. Il menù condiviso si aprirà con un antipasto condiviso: la dorata frittatina di pasta napoletana affiancherà le croccanti donzelle fritte toscane con prosciutto crudo e pecorino toscano DOP; lo stesso capiterà al bocconcino di bufala campana con il tradizionale crostino nero toscano. Il fulcro dell’esperienza sarà un vibrante Giro Pizza a quattro mani, un percorso che alternerà la morbida versione napoletana dal cornicione pronunciato alla fragrante pizza classica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Girogustando arriva in Valdichiana. Omaggio alla pizza d’autoreIl Cirifò di Sinalunga e Pizza Madre Salvatore Di Matteo di Napoli fianco a fianco in occasione della serata in programma il 15 luglio . lanazione.it
Mercoledì 15 luglio Girogustando torna in Valdichiana per un inedito appuntamento estivo dedicato alla pizza d’autore. Il Cirifò di Sinalunga e Pizza Madre Salvatore Di Matteo di Napoli saranno co-protagonisti per la prima volta della rassegna di gemellaggi g facebook